Transport : Appel à la création de compagnies aériennes à bas coûts

Dans le cadre de la conférence nationale sur le plan de relance économique, un atelier a été consacré au développement des secteurs de soutien, notamment le développement du transport.

Cet atelier, organisé dans le cadre du plan national de relance économique, a traité du renforcement et du développement de la flotte nationale et du transport ferroviaire, et a suggéré la création de compagnies aériennes à bas coûts et de promouvoir les liaisons intérieures.

En effet, le rapport de cet atelier, présidé par le Ministre des Transports, a recommandé le renforcement du transport ferroviaire pour les multiples avantages qu’il présente, entre autres, le coût réduit, la réduction du flux de la circulation routière et la préservation de l’environnement.

Dans ce même contexte, les participants de l’atelier ont mis la lumière sur l’importance du développement de la flotte nationale, pour le rôle que joue le transport maritime dans la promotion du marché du commerce extérieur, ils ont également appelé à la « libération de cette activité et son ouverture, notamment au secteur privé national ».

Les participants ont souligné l’importance de la promotion des ports, afin de les rendre plus efficaces, et de la réduction des charges supplémentaires qui impactent, de façon directe, le consommateur.

À cet effet, les participants ont « plaidé pour la mise à jour de l’arsenal juridique régissant les activités portuaires et douanières ». Ils ont spécialement recommandé « la révision du décret 10-288 du 14 novembre 2010 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail », et qui reste, selon eux, sans application depuis l’année 2010.

Rédaction d’Algérie 360.