Mohammed Lazouni n’est plus 

Le célèbre « Chorti el mokhfi », Mohammed Lazouni, nous a quitté, comme rapporté par la Sûreté de la wilaya d’Alger.

Mohammed Lazouni est un policier à la retraite, il est connu auprès du grand public par son émission télévisée « Chorti el mokhfi » (le policier invisible) à travers laquelle il présentait les cas d’infraction au code de la route.

Parallèlement à l’exercice de ses fonctions, le regretté Mohammed Lazouni entretenait des actions de sensibilisation au profit des usagers de la route, afin de diminuer les accidents. Sa voix animait plusieurs émissions radiophoniques comme « Tarik essalama », ainsi que des programmes télévisés comme « Chorti el mokhfi », « Sir fi amane » et « Siyarati », le défunt avait même collaboré avec la presse écrite, comme sa chronique « Coup de gueule coup de cœur » pour le quotidien El Watan.

Convaincu que l’éducation routière était le meilleur moyen pour réduire les accidents, le célèbre « Chorti el mokhfi » n’épargnait pas d’efforts pour accomplir sa mission et transmettre son message, et entreprenait même des déplacements sur le territoire national pour instaurer une culture d’éducation routière et responsabiliser le citoyen dans le rôle qu’il peut jouer pour diminuer les accidents.

Mohammed Lazouni nous a quitté, à l’âge de 83 ans, mais sa voix bienveillante et son style franc et simple résonneront à jamais dans les cœurs des Algériens.