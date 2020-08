Le journaliste Ali Djamel Tobal libéré 

Le journaliste Ali Djamel Tobal a été libéré mardi dernier, après 61 jours de détention à la prison de Mohammadia.

Suite à une condamnation à 15 mois de prison ferme par la Cour d’appel de Mascara, le journaliste Ali Djamel Tobal, correspondant du quotidien Ennahar et collaborant avec d’autres titres de presse, a été libéré, après avoir passé 61 jours en détention à la prison de Mohammadia, rapporte le quotidien francophone Liberté.

Le journaliste a été poursuivi pour avoir diffusé et commenté, sur les réseaux sociaux, une vidéo montrant des éléments de la Sûreté Nationale et des manifestants du Hirak. Condamné à 2 ans de prison ferme, la Cour de Mascara a réduit sa peine, en appel, à 15 mois de prison ferme lors de la séance qui s’est tenue le 14 juillet dernier, précise la même source.

Mardi dernier, le journaliste Ali Djamel Tobal a retrouvé sa liberté, et a été accueilli avec beaucoup de joie par les membres de sa famille et ses enfants.

« Je tiens en premier lieu à remercier du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, m’ont soutenu dans cette dure épreuve. Il y a lieu de citer ma famille, les avocats qui se sont constitués pour ma défense, mes amis et surtout mes confrères de la presse qui m’ont permis de garder le moral. De ma cellule, je suivais les événements à travers la télévision et la presse. À aucun moment je n’ai perdu confiance notamment après la libération dans le cadre des gestes d’apaisement des membres du Hirak qui étaient emprisonnés dans les différents centres pénitentiaires. Je piaffais d’impatience de retrouver ma liberté car convaincu que j’étais victime et non coupable », a-t-il déclaré après sa libération.

Rédaction d’Algérie 360.