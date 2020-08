Forte perturbation de la connexion internet en Algérie

La connexion internet en Algérie connait des perturbations depuis mercredi soir, et ce sur tous les réseaux (Algérie Télécom, Ooredoo, Djezzy et Mobilis).

Depuis mercredi soir, l’accès internet est très perturbé en Algérie, avec une connexion très lente et un accès difficile à certains sites et aux réseaux sociaux, et ce sur tous les réseaux, à savoir Algérie Télécom et les opérateurs téléphoniques Ooredoo, Djezzy et Mobilis.

Les internautes se sont plaints de ces perturbations, et certains ont fait le rapprochement avec la récente annonce d’Algérie Télécom quant à la baisse des tarifs de ses abonnements ADSL.

Selon les informations en notre possession, les perturbations seraient dues à des travaux de maintenance au niveau du câble sous-marin en fibre optique international SEA-ME-WE 4 (SMWE 4).

Pour l’instant, l’unique fournisseur d’internet ADSL en Algérie, Algérie Télécom, n’a pas réagi à ces perturbations.

Rédaction d’Algérie 360.