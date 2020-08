Coronavirus dans le monde : Le bilan de la pandémie s’alourdit 

Le bilan de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), rapporté par le site Worldometer, ce vendredi 21 août, indique un total de plus de 23 millions de contaminations dans le monde depuis le début de la crise sanitaire.

Le bilan de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) ne cesse de s’alourdir dans le monde, le décompte du site WorldOmeter fait état d’un total de 230033790 cas de contaminations et 800116 décès dans le monde.

Selon la même source, les trois pays qui continuent d’enregistrer les plus hauts taux de contaminations, par jour, sont : les États-Unis avec 35563 cas, le Brésil avec 7942 cas et l’Inde avec 69039 cas.

En Europe, la situation épidémique reste toujours inquiétante, le bilan Espagnol a enregistré 3650 nouveaux cas tandis que le bilan des autorités françaises a rapporté 4586 nouvelles contaminations. Le Royaume-Uni a également enregistré un bilan conséquent de contaminations, avec 1033 nouveaux et seulement 2 décès.

Au Maghreb, les autorités marocaines ont fait état de 1609 nouveaux cas, recensés lors de ces dernières 24 heures, ainsi le bilan total des contaminations s’élève à 49247 cas. Tandis que l’Algérie a enregistré un total de 40667 contaminations, dont 409 nouveaux cas depuis hier.

De son côté, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), bien que rassurée par la gestion de la pandémie, notamment en Europe, a poussé un nouveau cri d’alarme quant à l’évolution de la pandémie dans le monde, « l’épidémie est en train de changer. Les personnes d’une vingtaine, trentaine et quarantaine d’années sont de plus en plus à l’origine de la menace », comme rapporté par le site français L’internaute.

Rédaction d’Algérie 360.