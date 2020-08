Le stade de Saïda baptisé au nom de l’ancien joueur du FLN Saïd Amara 

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Sid Ali Khaldi, a baptisé, ce jeudi 20 août, le stade du 13 avril 1958 de Saïda au nom de l’ancien joueur de l’équipe du FLN (Front de Libération National), Saïd Amara, décédé le 2 août dernier.

Saïd Amara est né le 11 mars 1933 à Saïda, il a entamé sa carrière de joueur au Gaite club de Saïda, sa ville natale, entre 1951 et 1953, puis il a rejoint le SC Bel Abbès entre 1953 et 1956, pour passer à l’international en France avec le RC Strasbourg puis à l’AS Beziers.

L’ancien milieu de terrain a répondu à l’appel du FLN, et a intégré l’équipe révolutionnaire en 1960 à Tunis. Après l’indépendance, il a été président de la FAF et sélectionneur de l’équipe nationale à deux reprises entre 1972 et 1974. En 1999, l’ancien joueur met fin à sa carrière d’entraîneur.

Saïd Amara nous a quitté le 2 août dernier, à l’âge de 87 ans, suite à une longue maladie.

Pour rappel, cette cérémonie entre dans le cadre de la visite de travail du Ministre des Sports dans la wilaya de Saïda, en compagnie du wali de la wilaya, Monsieur Saïd Sayoud, et de l’ancien joueur du FLN Monsieur Mohamed Maouche.

