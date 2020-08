Le journaliste Abdelali Mezghiche licencié de l’ENTV après avoir exprimé ses opinions sur Facebook

La direction générale de la télévision étatique publique, l’ENTV, a licencié deux de ses journalistes après avoir exprimé leurs opinions sur Facebook. Il s’agit des deux journalistes Abdelali Mezghiche et Nawel Souileh.

Les deux journalistes Abdelali Mezghiche et Nawel Souileh ont été licenciés par le Directeur Général de l’ENTV, Monsieur Ahmed Bensabane, le 17 août dernier, et accusés d’avoir porté atteinte à l’image et à la réputation de l’établissement.

Le journaliste Abdelali Mezghiche, qui occupait le poste de journaliste culturel et de poète, a posté une vidéo sur Facebook à travers laquelle il a raconté les dessous de son licenciement, notamment les questions que lui a adressé le Directeur Général de l’ENTV quant à ses publications Facebook.

Dans son témoignage, le journaliste Mezghiche a avancé que Monsieur Bensabane l’a ouvertement accusé de publier des posts Facebook qui atteignent l’intégrité de plusieurs personnalités politiques comme l’ex-Ministre de la Culture et candidat aux présidentielles du 12 décembre 2019, Monsieur Azzedine Mihoubi, ou encore l’actuelle Ministre du même secteur, Madame Malika Bendouda.

Monsieur Mezghiche, très ému, a souligné que ces publications ont été faites sur son compte Facebook personnel, et n’ont porté atteinte à aucun membre de l’ENTV.

Pour précision, Monsieur Mezghiche avait apporté son soutien, sur son compte Facebook, au journaliste Khaled Drareni, condamné, le 10 août dernier, à 3 ans de prison ferme.

Rédaction d’Algérie 360.