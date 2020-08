Coronavirus : Pr.Didier Raoult constate que le virus prend des formes bénignes 

Le Professeur Didier Raoult constate que le Coronavirus (Covid-19) a évolué depuis le mois de février, et que désormais le virus a adopté des formes plus « bénignes ».

Dans une interview accordée a CNews, mercredi dernier, le Professeur Didier Raoult, spécialiste des maladies infectieuses et microbiologiste français, a constaté que le virus de la Covid-19 avait évolué depuis le mois de février et de mars derniers. Selon lui, le virus a désormais des « formes très bénignes ».

« Dans les cas qu’on trouve maintenant et ceux qu’on trouvait en février ou en mars, ce n’est plus la même maladie. S’il y a ce que l’on trouve maintenant, ce sont les formes très bénignes », a-t-il expliqué.

Le Professeur Raoult a fait remarquer, qu’actuellement, le nombre d’hospitalisations reste faible et le virus ne cause « aucun mort sur mille personnes ». Pour appuyer ses dires, l’infectiologue s’est référé également à une de ses collaboratrices qui « trouve qu’il n’y a plus du tout de troubles de coagulation chez les gens qui rentrent maintenant ».

« La proportion des gens hospitalisés est beaucoup plus faible. On a eu aucun mort sur mille personnes », a-t-il souligné.

« Le virus de la Covid-19, dans sa forme actuelle, est à un niveau de gravité, dans la population observée, qui est une des plus basses de toutes les infections respiratoires », a-t-il rajouté.

Professeur Didier Raoult : « Dans les cas qu’on trouve maintenant et ceux qu’on trouvait en février ou en mars, ce n’est plus la même maladie » pic.twitter.com/G5rKZjZHRU — CNEWS (@CNEWS) August 19, 2020

Rédaction d’Algérie 360.