L’équipe nationale désigné par la CAF comme meilleure équipe africaine du 21ᵉ siècle  

Cette annonce a été faite suite à des votes lancés sur Twitter, Instagram et Facebook par la CAF, pour désigner la meilleure équipe africaine du 21ᵉ siècle.

Ainsi, les résultats des votes ont désigné les fennecs algériens de l’équipe de 2019 comme étant la meilleure équipe africaine du 21ᵉ siècle.

After collecting all votes from Twitter, Instagram and Facebook 🗳️

🇩🇿 2019 Algeria team are crowned the #21stCenturyChampions tournament winners after defeating the legendary 2000-02 Cameroon side in the final! 🏆 pic.twitter.com/nyomvBI87Y

— CAF (@CAF_Online) August 20, 2020