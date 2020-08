Manque de liquidité : Le phénomène des longues files d’attente perdure en Algérie

Le phénomène des files d’attente devant les bureaux de poste et les GAB (Guichet automatique bancaire) n’a finalement pas trouvé son épilogue en Algérie, des files d’attente interminables, retraits plafonnés, altercations entre usagers, la crise des liquidités suscite de nombreuses tensions en Algérie malgré les mesures annoncées par le gouvernement Algérien.

C’est la foule devant les bureaux de poste en ces derniers jours en Algérie. De nombreuses personnes s’y sont dirigées pour retirer leur pension de retraite et leurs salaires aurait-on pu penser. Or ce n’est pas tout à fait le cas, des longues files d’attente ainsi que des regroupements de personnes ont été constatés devant le bureau de poste au mépris total de toutes les précautions et mesures de préventions contre la contamination au coronavirus. Or le problème du manque de liquidités dans les bureaux de poste persiste encore, de nombreux clients d’Algérie Poste (AP) ont déploré, au cours de la semaine dernière, un manque de liquidés à travers de nombreuses wilayas, dont Alger, Delfa, Skikda, Ouargla, Chlef, Béchar et Tizi Ouzou.

En dépit des risques élevés de contamination au Covid-19, des personnes de toutes âges s’empressent de prendre place devant les bureaux de poste pour récupérer leur argent, de préférence avant midi afin d’éviter canicule et coups de soleil. C’est le cas de plusieurs bureaux de poste en Algérie où les files d’attente se forment et grandissent jusqu’à déborder sur le trottoir, n’ayant pu percevoir leurs pensions de retraites faute de liquidité au niveau des guichets de postes et de banques même, les clients d’Algérie poste se plaignent, ils ont exprimé des plaintes tout à fait légitimes sont convaincus qu’il existe d’autres raisons que celles avancées, sur le manque de liquidités.

Pour rappel, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a déjà déclaré que la situation actuelle ne se pose pas en termes de disponibilité de liquidités, mais elle est plutôt la résultante d’une conjoncture tout à fait particulière liée aux impacts de la situation sanitaire qui a provoqué un ralentissement de l’économie avec ses conséquences sur la circulation et de recyclage des liquidités, il a toute de même annoncé une batterie de mesures et il a instruit les départements et services concernés afin de faire face à cette situation et réduire ses incidences.

