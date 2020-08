Ligue 1 Football : La date et les modalités de reprise du championnat dévoileés

Les présidents de la FAF, Kheireddine Zetchi, et de la Ligue de football professionnel, Abdelkrim Medouar, ont présidé aujourd’hui matin au Centre technique national de Sidi Moussa une réunion de travail en présence des présidents des clubs de Ligue 1 professionnelle, et leurs directeurs sportifs afin de décider du système de compétition qui sera adopté pour la saison 2020/2021.

Durant cette réunion les responsables ont avancé la date 15 septembre pour la reprise des entraînements, alors que la compétition officielle est programmée pour deux mois plus tard, soit le 15 novembre, affirmant toutefois que ces dates, sont juste des suppositions, et que seuls les pouvoirs publics sont habilités à trancher sur cette question, en fonction de l’évaluation de la pandémie en Algérie et de la décision du conseil scientifique.

En effet, et lors de la même réunion, la majorité des clubs composant la Ligue 1 professionnelle de football, ont opté à l’unanimité pour un championnat à 20 clubs et 38 journées en tout, en aller-retour, les propositions de la FAF sont par de suites : une compétition classique à 38 journées, un championnat de deux groupes de 10 clubs chacun, et un championnat avec un aller simple de 19 journées suivi d’un play-off (les 10 premiers, ndlr) et un play-down.

Autre point à l’ordre du jour de cette réunion, l’issue de l’édition 2019/2020 de la Coupe d’Algérie. Cette dernière qui, selon toute vraisemblance sera annulée, tandis que pour la prochaine édition les quarts de finale et demi-finale se joueront en une seule manche dans le but de respecter le calendrier des compétitions internationales prévues en 2021.

S’agissant sur les difficultés financées auxquelles font face les clubs, la FAF a indiqué qu’elle avait saisi la fédération internationale (Fifa) pour avoir son accord d’utiliser une partie de l’argent alloué dans le cadre du soutien financier contre la pandémie du coronavirus (Covid-19), pour pouvoir payer les frais d’engagement de certaines formations.

