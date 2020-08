Assassinat du bijoutier à Alger : L’auteur du crime arrêté

Les investigations menées par la police, sitôt le forfait commis, ont permis l’identification de l’assassin du bijoutier, qui s’appelle Abdelkrim Arhab de la commune de Draria wilaya d’Alger, il a été arrêté quelques heures plus tard après le crime.

La vcitime Andelkrim ARHAB est âgé de 45 ans et père de deux enfants, l’homme était apprécié par tous pour son calme et sa sagesse, il a été assassiné suite a une tentative de vol raté, les faits se sont déroulé vers 15h30 dans le quartier paisible de Draria au niveau de la capitale, trois mis en cause s’étaient présenté à la « Bijouterie Karim » muni d’armes blanches dans le but de braquer le commerce. Le défunt, seul, a tenté de les en empêcher et suite à une lutte brutale, le jeune bijoutier a reçu plusieurs coups de couteau au niveau du torse de la part de la personne arrêtée, qui lui a coûté la vie.



Rédaction d’Algérie360