Retraités et invalides de l’ANP : le MDN annonce de nouvelles mesures

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a annoncé, mardi dans un communiqué, son engagement à l’étude des revendications des diverses franges et catégories représentants les retraités, les blessés et les invalides de l’ANP.

À l’issue d’une réunion tenue ce mardi 18 août 2020 au Cercle National de l’Armée à Béni Messous, le MDN « réitère sa détermination et son engagement à l’étude et le traitement minutieux et rigoureux de ces revendications et préoccupations, et ce, dans le cadre des lois de la République et des réglementations en vigueur, à même de promouvoir les conditions sociales et de vie de toutes les catégories de ses personnels ».

Étaient présents à la rencontre le Conseiller du chef de l’État, le Directeur Central des Services de Santé Militaire, le Directeur du Service Social, le Directeur de la Communication, de l’Information et de l’Orientation, le Directeur Général de la Sécurité Intérieure, le Directeur de la Caisse de Retraite Militaire, et les représentants des diverses franges et catégories des retraités, des blessés et des invalides de l’Armée Nationale Populaire.

Rédaction d’Algerie360