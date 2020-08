Palestine : Israël bombarde Gaza en riposte à un tir de roquette

L’armée israélienne a lancé une nouvelle série de frappes contre des positions du Hamas dans la bande de Gaza, en représailles à des tirs de roquettes et des lancers de ballons incendiaires de l’enclave palestinienne vers Israël, l’aviation israélienne a bombardé des terres agricoles situées à hai ezeitoun au sud-est de la bande de Ghaza.

En effet, mardi soir, Tsahal a visé plusieurs cibles du Hamas à Gaza, en représailles aux tirs de roquettes sur des civils israéliens, l’armée d’Israël vise notamment les territoires agricoles sur les frontières à l’est et au nord de la bande de Ghaza quotidiennement.

Un tir de roquette depuis l’enclave palestinienne en territoire israélien a été signalé par l’armée après que la sirène a retenti dans la ville d’Ashkelon, ces derniers échanges de tirs surviennent alors que le président israélien a mis en garde le Hamas, au pouvoir à Gaza, qu’il risquait une «guerre» en ne mettant pas un terme aux tirs de ballon incendiaires.

Les forces d’occupation israéliennes ont également lancé plusieurs obus sur les terres des Palestiniens à Beit Lahya, détruisant et brûlant des sites, sans pour autant faire de blessés, a affirmé l’agence « El Wafa », des raids aériens ont visé la ville Beit Hanoun, située au nord de la bande de Ghaza, ces dernières attaquent entraînent la mort des Palestiniens et blessent d’autres, dont des femmes et des enfants, ainsi que la destruction des maisons et des propriétés des citoyens.

Pour rappel, Israël a aussi fermé depuis mardi le poste de passage de Kerem Shalom, d’où entrent les marchandises pour Ghaza.

Rédaction d’Algérie360