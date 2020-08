Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 19 Août 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 403 nouvelles contaminations au Covid-19 et 11 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 39847, celui des décès à 1402, alors que le total des patients guéris passe à 27971.

Voici les principaux événements de journée du mercredi 19 Août 2020 :

Le président du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali, s’est exprimé sur l’accord de normalisation des relations entre Israël et les Émirats Arabes Unis. … lire la suite

L’Algérie figure dans le top 5 africain dans le classement des pays la qualité de vie numérique est appréciable. … lire la suite

L’ancien président français Nicolas Sarkozy a commis, dans son dernier ouvrage, un grave dérapage envers l’Algérie. … lire la suite

L’Office national de la météorologie (ONM) a emis, ce mercredi 19 aout, un bulletin météorologique spécial (BMS) sur une Vague de chaleur qui affectera onze wilayas à partir de demain. … lire la suite

Le bilan quotidien des cas confirmés au coronavirus (Covid-19) a encore enregistré, ce mercredi 19 août, une baisse du nombre des contaminations en 24 heures. … lire la suite

Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, a limogé, ce mercredi 19 aout, plusieurs généraux par décret présidentiel, dont les décrets viennent de paraître au dernier numéro du journal officiel. … lire la suite

La Confédération africaine de football a dévoilé, ce mercredi 19 aout, les dates de la reprise des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 et coupe du monde 2022. … lire la suite

403 nouveaux cas, 11 nouveaux décès et 318 nouvelles guérisons au dernier bilan du coronavirus, établis sur les dernières 24 heures, présenté ce mercredi par le comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie. … lire la suite

Une vingtaine d’individus ont été interpellé suite à une violente bagarre survenue entre deux groupes, dans l’un des quartiers de la ville de Souk-Ahras. … lire la suite

Un nouveau cas de coronavirus a été détecté ce mercredi matin parmi les internationaux Algériens, il s’agit de l’attaquant Andy Delort évoluant au Montpellier HSC, qui l’a annoncé dans l’après-midi sur son compte Twitter. … lire la suite

Le nombre quotidien de nouveaux cas de coronavirus toujours à la baisse en Algérie, après l’enregistrement de 403 nouveaux cas de contaminations ainsi que 11 nouveaux décès, selon le bilan du mercredi 19 aout, annoncé par le porte-parole du Comité scientifique, Dr Djamel Fourar. … lire la suite

Le Chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, effectue demain jeudi une visite de travail et d’inspection à la Grande mosquée d’Alger, indique mercredi un communiqué de la présidence de la République. … lire la suite

Le Chef de l’état Abdelmadjid Tebboune a réitéré, mardi, alors qu’il présidait l’ouverture de la conférence nationale sur la relance économique et sociale, l’engagement de l’Etat à accompagner les exportateurs et les investisseurs afin de diversifier l’économie nationale et la mettre sur la voie de la croissance durable. … lire la suite

L’Australie a annoncé qu’un vaccin « prometteur » contre le nouveau virus Covid-19 sera fabriqué et distribué gratuitement à toute la population Australienne. … lire la suite

L’armée israélienne a lancé une nouvelle série de frappes contre des positions du Hamas dans la bande de Gaza, en représailles à des tirs de roquettes et des lancers de ballons incendiaires de l’enclave palestinienne vers Israël, l’aviation israélienne a bombardé des terres agricoles situées à hai ezeitoun au sud-est de la bande de Ghaza. … lire la suite

Une reprise limitée des services de visas du Consulat des États-Unis à Alger a été annoncé, ce mercredi 19 août 2020. … lire la suite

Tous les passagers en provenance de l’étranger y compris ceux arrivant des pays verts sont, désormais, obligés de présenter un test PCR négatif à leur entrée au territoire tunisien. … lire la suite

La Conférence Nationale consacrée à la relance socio-économique, tenue hier mardi 18 août sous la présidence du Chef de l’Etat, a été marquée par la présence du PDG du groupe agro-industriel Cevital, Issad Rebrab. … lire la suite

Le tribunal Sidi M’hamed à Alger a reporté ce mercredi le procès des frères Kouninef, prévu initialement pour aujourd’hui, au 2 septembre prochain. … lire la suite

« Le Vietnam a le droit d’être libre et indépendant et, en fait, est devenu un pays libre et indépendant. Tout le peuple du Vietnam est décidé à mobiliser toutes ses forces spirituelles et matérielles, à sacrifier sa vie et ses biens pour garder son droit à la liberté et à l’indépendance », Ho Chi Minh, 2 septembre 1945 … lire la suite

Le Luxembourg a officiellement retiré l’Algérie de sa liste des pays dont les ressortissants sont autorisés d’accès sur le territoire luxembourgeois. … lire la suite

Le ministère des Affaires étrangères a réagi ce mercredi dans un communiqué, aux derniers événements au Mali, marqués par un coup d’État militaire. … lire la suite

Plus de 300 ressortissants Algériens ont été rapatriés de Turquie, mardi soir, dans le cadre des opérations de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger, avant d’être assigné à Boumerdès. … lire la suite

Le tribunal de Sidi M’hamed à Alger a reporté ce mercredi le procès de l’ancien ministre de la Solidarité nationale Djamel Ould Abbès au 9 septembre prochain. … lire la suite

Le Consulat général de France à Alger a rappelé les conditions d’entrée sur le territoire français qui concernent les voyageurs en provenance d’Algérie et d’autres pays. … lire la suite

La justice a procédé ces trois derniers jours à libération de plus de 14 activistes du Hirak de plusieurs wilayas du pays, a annonce le Comité national de libération des détenus (CNLD). … lire la suite

Le procès des fréres Kouninef, qui implique plusieurs anciens ministres et hauts responsables dont, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, devrait s’ouvrir ce mercredi à la Cour suprême. … lire la suite

Le monde de la santé est endeuillé dans la wilaya de Skikda, dans la matinée d’hier mardi, Laïdouni Houria, dentiste exerçant dans un cabinet privé, au centre-ville de Skikda, a succombé aux suites de son infection au Covid-19. Cette professionnelle de santé épouse du directeur de l’EPH des Frères Saâd-Guermèche de Skikda y était hospitalisée depuis quelques jours, rapporte le quotidien » Liberté ». … lire la suite

La délivrance des visas type « D », pour les étudiants dont les dossiers ont été admis par les Consulats français en Algérie, débutera dimanche prochain. … lire la suite

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a annoncé, mardi dans un communiqué, son engagement à l’étude des revendications des diverses franges et catégories représentants les retraités, les blessés et les invalides de l’ANP. … lire la suite

Six communes de la wilaya d’Oran connaîtront des perturbations quant à l’alimentation en électricité en raison des travaux touchant les équipements et les réseaux de raccordement, ont annoncé des services concernés de la wilaya. Ainsi, l’alimentation en électricité a été suspendue hier dans la cité des 454-Logements de la commune d’Aïn Bya, dans une partie de la localité de Safa, dans la commune de Misserghine. … lire la suite

Un sans-papiers Algérien en France a sauvé, lundi 17 août 2020, deux enfants d’un incendie d’appartement à Mée-sur-Seine en France. … lire la suite

L’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) a annoncé ce mercredi dans un communiqué que le prix quotidien du panier de l’OPEP a enregistré une hausse. … lire la suite

L’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) a acheté une grande quantité de blé dans le cadre d’un appel d’offres international clôturé mardi, rapporte mercredi l’agence Reuters citant des opérateurs européens. … lire la suite

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a procédé, hier mardi, au déploiement des produits de la finance islamique dans nouvelles agences au niveau de deux autres wilayas du pays. … lire la suite

Malgré les difficultés économiques et sociales, la Québec ne compte pas réduire les seuils d’immigration. … lire la suite

Quatre wilayas du Sud du pays ont été placées pour la journée de mercredi en vigilance « jaune canicule » indique les services de Météo Algérie. … lire la suite