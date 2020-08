Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 18 Août 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 419 nouvelles contaminations au Covid-19 et 12 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 39444, celui des décès à 1391, alors que le total des patients guéris passe à 27653.

Voici les principaux événements de journée du mardi 18 Août 2020 :

… lire la suite

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, a participé, ce mardi 18 aout, aux travaux de la Conférence nationale sur le Plan de relance économique. … lire la suite

Le Consulat général de France à Alger a annoncé, ce mardi 18 août, la date de la reprise de la délivrance des visas étudiants. … lire la suite

Des commerçants de boissons alcoolisées ont organisé, ce mardi 18 aout, un rassemblement devant le siège de la wilaya de Béjaïa pour protester contre leur exclusion de la réouverture progressive des commerces. … lire la suite

Le bilan quotidien des contaminations au coronavirus (Covid-19) a encore enregistré, ce mardi 18 août, une baisse du nombre des cas confirmés en 24 heures. … lire la suite

Le prédicateur jordano-émirati d’origine palestinienne, cheikh Waseem Yousef, fait objet d’une vive polémique après avoir demandé pardon aux israéliens et fait l’éloge de l’accord de normalisation entre Israël et Émirats arabes unis. … lire la suite

Le détenu d’opinion Brahim Laalami est dans sa troisième semaine de grève de la faim à la prison. … lire la suite

Le nouveau bilan du coronavirus en Algérie a fait état, ce mardi, de 419 nouveaux cas, 12 nouveaux décès et 306 nouvelles guérisons, tous enregistrés au cours des dernières 24 heures. … lire la suite

Le corps d’un enfant de 13 ans a été repêché dans une rivière d’Oued-Mina, au niveau de la wilaya de Relizane. … lire la suite

Un jeune de 18 ans a tenté de se suicider en s’immolant par le feu, devant le siège de la sécurité du département, dans la localité de Bir Al-Ater, au niveau de la wilaya de Tébessa. … lire la suite

La monnaie commune européenne (Euro) a enregistré, ce mardi 18 août, un nouveau record face au Dinar algérien dans les cotations officielles de la Banque d’Algérie. … lire la suite

Le bilan des contaminations au Coronavirus a enregistré une Sixième baisse consécutive et une stagnation du nombre des décès en Algérie, ce mardi le 18 août. Le Comité de suivi de la pandémie a recensé pas moins de 419 cas de contamination au Coronavirus et 12 nouveaux décès, annonce le porte-parole du Comité scientifique, Dr Djamel Fourar. … lire la suite

La propagation du Coronavirus est de plus en plus présente chez les personnes âgées entre 20 et 40 ans, dont beaucoup ignorent leur contamination en vue de l’absence des symptômes. … lire la suite

L’Algérie enregistre depuis quelques jours une baisse, légère mais constante, des contaminations au coronavirus (Covid-19). Est-il temps de parler de tendance baissières ? Des spécialistes répondent. … lire la suite

La chambre d’accusation (cour d’Adrar) a confirmé aujourd’hui, mardi 18 Août, les mandats de dépôt contre Laid Elazzaoui et Abderrahman Boufares, a annoncé le Comité national pour la libération des détenus (CNLD). … lire la suite

Intervenant à l’ouverture de la Conférence nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle, le Chef de l’état Abdelmadjid Tebboune a mis l’accent sur la non prise en compte des lettres de dénonciation anonymes dans une instruction adressée à la Justice, appelant les personnes détenant des informations sur des infractions à l aloi à avoir le « courage » de les dénoncer publiquement. … lire la suite

Les étudiants étrangers souhaitant s’installer en Allemagne ce semestre, afin de poursuivre des cours en ligne uniquement, ne seront pas éligibles pour un visa. … lire la suite

La date de la disponibilité du vaccin chinois contre le nouveau virus Covid-19, ainsi que le prix des deux injections ont été dévoilés par le chef d’une grande entreprise pharmaceutique chinoise. … lire la suite

Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune est revenu ce mardi à Alger, lors de l’ouverture de la conférence nationale sur la relance économique, sur la situation financière du pays et les réserves de change. … lire la suite

Une version virtuelle du Salon International du Livre d’Alger (SILA) a été envisagée par le ministère de la Culture et des Arts, dans le cadre de la prévention contre la propagation du nouveau virus Covid-19. … lire la suite

Lors de l’ouverture de la conférence nationale pour la relance économique, ce mardi à Alger, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a dévoilé les montants et les avantages consacrés à l’investissement. … lire la suite

Le Chef de l’état Abdelmadjid Tebboune a présidé aujourd’hui mardi 18 Aout 2020 une conférence nationale réunissant le gouvernement et ses partenaires socio-économiques, afin d’élaborer le plan de relance socio-économique, visant à asseoir les jalons d’un nouveau modèle de développement basé sur la diversification. … lire la suite

Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a procédé, ce mardi à Alger, à l’ouverture des travaux de la conférence nationale sur le plan de relance économique. … lire la suite

Le Porte-parole de la compagnie aérienne nationale Air Algérie a précisé le but principale de l’appel d’offre lancé par la compagnie aérienne. … lire la suite

Le ministre délégué à la Prospective auprès du Premier-ministre Mohamed Chérif Benmihoub a déclaré hier, que le moment est venu de remettre de l’ordre dans l’économie en Algérie, tant au niveau de ses structures que de ses institutions, appelant à « déboulonner » l’actuel système économique, parce que tel qu’il fonctionne, et en lui octroyant tous les moyens possibles, « il n’est pas apte à produire de la richesse ». … lire la suite

225 ressortissants Algériens rapatriés de France ont été placé au niveau du centre familial de Sonatrach à Corso dans la wilaya de Boumerdès, afin d’effectuer leur période de quarantaine obligatoire. … lire la suite

Le Chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a procédé ce mardi matin à l’ouverture des travaux de la Conférence nationale du plan de relance socio-économique au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal (CIC Alger). … lire la suite

Deux destinations vers l’Algérie ont été annoncé par la compagnie aérienne turque Turkish Airlines, dans son programme de vols pour le mois de septembre. … lire la suite

Le Championnat d’Afrique des nations de football CHAN-2022, compétition réservée aux joueurs locaux, se jouera du 10 juillet au 1er août en Algérie. … lire la suite

Le protocole de prévention spécifique à la réouverture, à compter de demain mercredi, des établissements scolaires pour la révision, a été approuvé, hier lundi, par Comité scientifique de suivi de l’évolution du coronavirus. … lire la suite

Un quadragénaire s’est fait froidement assassiner par trois individus, hier après-midi, suite à une tentative de cambriolage. … lire la suite

Comme attendu, les matchs internationaux prévus en octobre et novembre 2020 ont été reportés par la Confédération africaine de football en raison de la crise sanitaire. … lire la suite

Après la condamnation du journaliste Khaled Drareni à 3 ans de prison ferme le 10 août dernier, une large campagne de solidarité sur les réseaux sociaux a été lancé dimanche, par le comité de soutien national et international. … lire la suite