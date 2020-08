Le Consulat général dévoile les nouvelles conditions d’entrée en France

Le Consulat général de France à Alger a rappelé les conditions d’entrée sur le territoire français qui concernent les voyageurs en provenance d’Algérie et d’autres pays.

Dans un communiqué publié ce mercredi 19 août, le Consulat général de France à Alger a mis l’accent sur les mesures et conditions d’entrée en France, qui concernent les voyageurs en provenance d’Algérie et d’autres pays. Il a également informé des nouveaux documents à fournir au départ, et dès l’arrivée sur le territoire français.

« Quelle que soit votre nationalité, en provenance d’Algérie, à votre arrivée à une frontière extérieure Schengen en France (aéroport de Paris CDG par exemple) vous devez, outre les documents requis habituellement pour le franchissement de la frontière, présenter une attestation de déplacement international dérogatoire », a précisé le communiqué du Consulat de France.

Ainsi, une attestation, téléchargeable sur le site du ministère français de l’Intérieur, « doit être présentée à la compagnie de transport avant le départ et lors des contrôles à la frontière, accompagnées des justificatifs nécessaires », selon la même source.

Toutefois, en plus ds documents habituels et de la nouvelle attestation, le voyageur devra également présenter une déclaration sur l’honneur d’absence de symptômes du Covid-19 et qu’il n’a pas « connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédents son départ ». Sans ces documents, le voyageur peut être refusé à l’embarquement ou à l’accès au territoire français par la police des frontières en France, a prévenu le Consulat.

Pour rappel, les Consulats français à Alger, Annaba, et Oran ont commencé, ce mercredi, à délivrer les visas type « D » aux étudiants Algériens souhaitant poursuivre leurs études en France.

Rédaction d’Algérie360.