Colonisation française en Algérie : Le dérapage de Sarkozy

L’ancien président français Nicolas Sarkozy a commis, dans son dernier ouvrage, un grave dérapage envers l’Algérie.

Dans son dernier livre intitulé « Le Temps des tempêtes », Sarkozy estimé que la colonisation française en Algérie n’est pas un crime contre l’humanité.

Sarkozy a même critiqué les déclarations de l’actuel président Français, Emmanuel Macron, sur les crimes commis en Algérie par la France durant le colonialisme.

« À la différence du président Macron et de sa déclaration en Algérie, je pensais que c’est la traite négrière qui était un crime contre l’humanité et non la colonisation », écrit Sarkozy.

« Dans celle-ci (la colonisation, ndlr), il y a eu des femmes et des hommes qui ont enseigné, soigné, aimé l’Afrique », a ajouté l’ancien président français.

Rappelons que l’Algérie et la France ont mis en place une commission mixte sur les questions mémorielles de la colonisation. L’Algérie a des igné le Docteur Abdelmadjid Chikhi, Directeur Général du Centre National des Archives Algériennes, comme conseiller aux questions de la mémoire et chargé de traiter avec la partie française.

Rédaction d’Algerie360