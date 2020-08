75ème anniversaire de la Révolution d’Août 1945 et l’indépendance du Vietnam

« Le Vietnam a le droit d’être libre et indépendant et, en fait, est devenu un pays libre et indépendant. Tout le peuple du Vietnam est décidé à mobiliser toutes ses forces spirituelles et matérielles, à sacrifier sa vie et ses biens pour garder son droit à la liberté et à l’indépendance », Ho Chi Minh, 2 septembre 1945

L’histoire de l’Indépendance du Vietnam en 1945 est l’histoire d’une victoire collective, d’une victoire de l’unité du peuple, d’une victoire de l’intelligence et d’une victoire de la volonté de toutes les constituantes du pays, sociale et politique soient-elles d’embrasser tout simplement la liberté.-Ho Chi Minh, 2 septembre 194

Pour plus de Quatre-vingts ans, le peuple vietnamien fut « victime » d’un fascisme français et japonais, et d’un crime capitaliste. Politiquement, il fut privé de toutes ses libertés, fracturé sous trois régimes politiques différents dans le Nord, le Sud et le centre du pays et privé de toute liberté d’expression d’opinion publique. Économiquement, il a été étouffé et exploité et puis noyé dans la misère et la pauvreté. Le peuple vietnamien a vu ses forêts, ses matières premières et ses mines exploitées, il a été obligé de payer des impôts au colonisateur qui a détenu le pouvoir monétaire, a empêché la bourgeoisie vietnamienne de s’accroitre et a poussé les paysans et les commerçants à la misère et à la vulnérabilité. Suite à tout ce qu’il a vécu, le pays a connu la famine qui a conduit à la mort de deux millions de ses citoyens et patriotes.

La question qui se pose est comment le Vietnam a pu réussir sa révolution ? Une révolution qui, d’après2 l’Historien Thomas Hodgkin3, est importante sur un niveau international, dans le sens où elle a marqué le passage de l’ère de la colonisation à l’autre de la décolonisation.

En analysant l’histoire, l’historien a pu identifier huit causes qui ont fait que cette révolution ait réussie. Parmi elles :

– la mobilisation du peuple par le Viet Minh (le Front de l’indépendance du Vietnam) en 1941 et leur stratégie de refuser toute collaboration avec les impérialistes. D’après le manifeste du parti communiqué le 25 octobre 1941, la ligne de conduite a été rendue publique, claire et résumée en trois points concis :

1- Rendre l’indépendance au Vietnam en chassant les fascistes français et japonais. 2- S’Allier à toute force ayant le même objectif.

3- Mettre en place une république démocratique du Vietnam.

En passant le détail autour de la défaite française et puis japonaise et les conflits qui les réunissaient , 4il est plus important de voir comment est-ce que le Viet Minh a pu travailler intelligemment et sur un niveau local pour unifier le peuple, de manière clandestine en premier lieu en mettant en place des bases de Guérilla dans plusieurs provinces du pays ainsi que des zones de gouvernement révolutionnaire. Le Viet Minh élevait la conscience politique du peuple et le préparait sans cesse à une insurrection armée en 1945.

En mois d’Août de l’année 1945, Plusieurs sont les villes qui ont connu des manifestations en haussant les drapeaux rouges à étoile jaune. Le 17 et le 18 c’est à Hanoi où cela se passe. Face au Palais du gouverneur, les vietnamiens manifestaient, arrêtés par deux grandes portes, ils escaladèrent les grilles de fer et atteignent la cour principale. Quelques instants après, c’est à la hampe principale du palais où flottaient les drapeaux vietnamiens déclarant la victoire du peuple vietnamien qui est désormais libre.

Le 2 septembre 1945, fut le Grand jour, Ho Chi Minh, la grande figure anticolonialiste, fondateur du parti communiste vietnamien, le génie derrière l’insurrection armée du 19 Août 1945 fut premier président la république démocratique du Vietnam et prononça un discours face à plus de cinq cent mille personnes pour proclamer la déclaration de l’indépendance du Vietnam, un pays qui a à la fois souffert et combattu pour arriver là où il est aujourd’hui.

Suite à cette grande victoire tant attendue, des comités populaires5 furent constitués pour renverser les machines féodales, les détenus politiques furent libérés et les traitres condamnés. Des mesures sociales furent prise, les terres communales partagées, les entreprises mises en place par le colonisateur furent rendues au gouvernement. Mais encore plus important, les libertés furent garanties, les ethnies traitées équitablement et les femmes reçurent les mêmes droits que les hommes.

Après un combat de plus de Quatre-vingts ans, la République Démocratique du Vietnam fut déclarée et le vietnamien fut libre.

« Un peuple qui s’est obstinément opposé à la domination française pendant plus de quatre- vingts ans, un peuple qui, durant ces dernières années, s’est résolument rangé du côté des Alliés pour lutter contre le fascisme, ce peuple a le droit d’être libre, ce peuple a le droit d’être indépendant. »

CHERRAT Zaïnab