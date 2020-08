SILA : Vers une version virtuelle de la 25e édition

Une version virtuelle du Salon International du Livre d’Alger (SILA) a été envisagée par le ministère de la Culture et des Arts, dans le cadre de la prévention contre la propagation du nouveau virus Covid-19.

Dans une déclaration à l’APS, le directeur du bureau du livre, Djamel Foughali, a annoncé que le ministère de la Culture et des Arts se dirigeait vers une version virtuelle du Sila. Ainsi, la 25e édition virtuelle a été envisagée en concertation avec les représentants des éditeurs Algériens et des responsables du bureau du livre au niveau du même ministère.

Le Sila, dans sa version virtuelle non finalisée, reconduirait les rencontres, débats, et autres tables rondes en utilisant les nouvelles technologies et les réseaux sociaux, tandis qu’un projet de plateforme de ventre en ligne est « envisageable » en partenariat avec les professionnels de e domaines et les maisons d’éditions Algériennes et étrangères habituellement présentes à l’événement.

Cette décision a été prise, selon M. Foughali en vue de « l’impossibilité de tenir cet événement qui draine plus d’un million de visiteurs par an en cette période exceptionnelle de pandémie », a expliqué le directeur du bureau du livre, en évoquant l’adoption de « mesures particulières pour préserver et dynamiser l’industrie du livre en Algérie en cette période d’exception ».

Pour rappel, le Sila, un événement culturel principal en Algérie, a connu en 2019 la participation de 1030 maisons d’édition provenant de 36 pays différents, dont 298 maisons d’éditions Algériennes. Le Salon international du livre d’Alger a également recensé 1.150 millions de visiteurs durant la même édition.

Rédaction d’Algérie360.