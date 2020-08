Réouverture des établissements scolaires : Le protocole de prévention approuvé

Le protocole de prévention spécifique à la réouverture, à compter de demain mercredi, des établissements scolaires pour la révision, a été approuvé, hier lundi, par Comité scientifique de suivi de l’évolution du coronavirus.

Le protocole sanitaire de prévention a été mis en place par le ministère de l’Education nationale, en coordination avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Il fixe les mesures à appliquer et les règles à respecter pour prévenir et endiguer la propagation de la Covid-19 en milieu scolaire et pour rouvrir les établissements scolaires pour la révision et la préparation des examens en veillant à la protection de la santé et de la sécurité des élèves et des fonctionnaires du secteur.

Pour rappel, la reprise du personnel administratif est prévue pour demain mercredi 19 août 2020. Pour ce qui est de la rentrée des enseignants, elle est prévue le 23 août courant.

Rappelons également que les épreuves du BEM sont prévues du lundi 7 septembre au mercredi 9 septembre 2020, et celles du baccalauréat du dimanche 13 septembre au jeudi 17 septembre 2020.

