Cour d’Adrar : Mandat de dépôt confirmé contre Elezzaoui et Boufares

La chambre d’accusation (cour d’Adrar) a confirmé aujourd’hui, mardi 18 Août, les mandats de dépôt contre Laid Elazzaoui et Abderrahman Boufares, a annoncé le Comité national pour la libération des détenus (CNLD).

Le détenu d’opinion Laid Elazzaoui a été placé sous mandat de dépôt, mardi 4 Août, après sa présentation devant le procureur du tribunal d’Adrar et le juge d’instruction, il est poursuivi pour » Atteinte à la personne du président de la République, publications Facebook pouvant porter atteinte à l’intérêt national, outrage à corps constitué, atteinte à l’unité nationale, création et gestion de comptes Facebook pouvant véhiculer racisme et haine.

Tandis que, Abderrahman Boufares a été arrêté mercredi 5 Août par la police de Fenoughil qui l’a remis à la sûreté de wilaya d’Adrar où il a été placé en garde à vue. Présenté jeudi 6 août, devant le procureur du tribunal d’Adrar , ensuite en comparution immédiate, le juge d’instruction le place sous mandat de dépôt avec renvoi du procès, il est poursuivi pour » Atteinte à la personne du président de la République; Racisme et discours haineux en utilisant les nouvelles technologies (réseaux sociaux); Promouvoir et encourager les actes et groupes appelant au racisme et la haine ; Création et gestion de comptes Facebook pour publier des informations et publications pouvant véhiculer le racisme et la haine au milieu de la société ; Publication et promouvoir de rumeurs (fausses informations) au public pouvant porter atteinte à la sécurité et ordre public.

Rédaction d’Algérie360