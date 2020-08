Coronavirus : L’OMS s’alarme contre une nouvelle vague de contamination chez les jeunes

La propagation du Coronavirus est de plus en plus présente chez les personnes âgées entre 20 et 40 ans, dont beaucoup ignorent leur contamination en vue de l’absence des symptômes.

Le directeur régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, Takeshi Kasai, s’est alarmé, ce mardi lors d’un briefing en ligne, de la propagation du nouveau Coronavirus chez les jeunes personnes. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait déjà mis en garde contre l’augmentation des jeunes parmi les personnes contaminées par le virus au niveau mondial, et contre les risques de la progression du virus pour les personnes âgées en raison de leur faible système de santé.

« Les personnes âgées de 20, 30 et 40 ans sont de plus en plus les vecteurs de la propagation de l’épidémie. Beaucoup d’entre eux ne savent pas qu’ils sont infectés. Cela accroît le risque de transmission aux plus vulnérables : les personnes âgées, les patients recevant des soins de longue durée et ceux qui vivent dans des zones densément peuplées et défavorisées », a déclaré Takeshi Kasai.

Selon le directeur, cette résurgence n’est rien d’autre qu’une entrée dans une nouvelle phase de la pandémie, notamment dans la région d’Asie-Pacifique. « Ce que nous observons n’est pas simplement une résurgence. Nous pensons que c’est le signal que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la pandémie dans la région Asie-Pacifique ».

Toutefois, la course au vaccin contre le virus qui a fait plus de 770.000 morts et contaminé près de 22 millions de personnes, selon un décompte de Reuters, s’est par ailleurs accélérée.

Rédaction d’Algérie360.