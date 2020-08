CHAN 2022 en Algérie : La CAF dévoile la date et les villes retenues

Le Championnat d’Afrique des nations de football CHAN-2022, compétition réservée aux joueurs locaux, se jouera du 10 juillet au 1er août en Algérie.

La date du déroulement de la 7e édition du CHAN a été programmée à cette période, histoire de ne pas coïncider avec la 19e édition des Jeux méditerranéens, qui se tiendra du 25 juin au 5 juillet 2022 à Oran, précise la même source.

Pour préparer cette importante échéance footballistique, une réunion de travail s’est tenue lundi entre le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), représentée par le Directeur général des sports (DGS), Nadir Belayat, une délégation de la Fédération algérienne de football (FAF), ainsi que les Directeurs de la jeunesse et des sports (DJS) des villes hôtes du tournoi: Alger, Oran, Annaba, et Constantine.

Un appel d’offres a été lancé pour des travaux de réaménagement et de réhabilitation des différents stades devant abriter la compétition, selon le cas de chaque enceinte, souligne la même source.

Pour rappel, la CAF avait attribué en septembre 2018 à l’Algérie l’organisation du CHAN-2022, suite à la candidature déposée par la FAF au niveau de l’instance africaine en mai de la même année.

