Appel d’offre d’Air Algérie : Le porte-parole apporte des précisions

Le Porte-parole de la compagnie aérienne nationale Air Algérie a précisé le but principale de l’appel d’offre lancé par la compagnie aérienne.

Dans une déclaration au média spécialisé « Visa Algérie », Amine Andaloussi, Porte-parole d’Air Algérie a indiqué que l’appel d’offre lancé par le compagnie ne concerne en aucun cas la maintenance des avions, mais plutôt la réparation des modules du moteur CFM 56 installés sur les Boeing 737 NG, « l’appel d’offres concerne la réparation des modules du moteur CFM 56 installe sur les Boeing 737 NG », a-t-il expliqué.

En outre, Andaloussi a confié que la compagnie aérienne nationale ne possède pas les qualifications nécessaires pour ce type de maintenance, et que cette dernière s’effectuait au niveau des fabricants des moteurs en France, aux États-Unis, et au Canada. « Air Algérie n’a pas la qualification pour ce type de maintenance. Depuis l’acquisition des avions, ce genre de maintenance se fait chez les fabricants des moteurs CFM – France, General Electric – USA et Pratt Whitney- Canada », a ajouté le Porte-Parole.

Pour rappel, la compagnie aérienne nationale Air Algérie avait lancé cette semaine un appel d’offres pour des opérations de maintenance qui concernent 32 avions de type Boeing.

