Alger : Le meurtre d’un bijoutier bouleverse les habitants de Draria

Un quadragénaire s’est fait froidement assassiner par trois individus, hier après-midi, suite à une tentative de cambriolage.

En effet, selon des sources locales, Abdelkrim Arhab, âgé de 45 ans, et père de deux enfants, a perdu la vie, essayant de protéger sa bijouterie, située à Draria, qui avait fait l’objet d’une tentative de braquage par trois personnes dans l’après-midi du lundi 17 août 2020.

Les faits se sont déroulé vers 15h30 dans le quartier paisible de Draria au niveau de la capitale, les trois mis en cause s’étaient présenté à la « Bijouterie Karim » muni d’armes blanches dans le but de braquer le commerce. Le défunt, seul, a tenté de les en empêcher et suite à une lutte brutale, le jeune bijoutier a reçu plusieurs coups de couteau au niveau du torse, qui lui a coûté la vie. Les assassins ont ensuite volé une grande quantité de bijoux dans la boutique, avant de prendre la fuite vers une destination inconnue.

Ce malheureux incident a plongé les habitants du quartier, ainsi que le quartier d’El Biar, d’où est issu le défunt bijoutier, dans une très grande tristesse. La perte de l’homme qui était très apprécié par tous pour son calme et sa sagesse a provoqué l’émoi au sein des deux localités. Le corps sans vie d’Abdelkrim a été transféré vers la morgue de l’hôpital de la ville, tandis que les services de sécurité ont débuté des investigations accélérées afin de procéder à l’identification et l’arrestation des deux coupables.

Dans la soirée, plusieurs pages Facebook, ainsi que des personnalités publiques ont réagi à ce crime odieux dont a fait les frais un jeune père de famille. Un journaliste et influenceur sur les réseaux sociaux a publié une vidéo dans laquelle il a affirmé que la police avait intercepté les trois auteurs du meurtre, suite à leur identification grâce aux empreintes présentes sur la scène de crime, et aux captures vidéos.

Rédaction d’Algérie360.