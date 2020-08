Un nouveau prix s’ajoute au palmarès de « Papicha »

Le film franco-algérien Papicha de la réalisatrice Mounia Meddour a été retenu dans la dernière édition des lauréats du Fest festival.

Le festival Portugais « Fest festival » a annoncé les lauréats de sa dernière édition dans laquelle l’œuvre cinématographique franco-algérienne qui a fait du bruit lors de sa sortie en vu de la censure dont elle a fait l’objet, a reçu le Lynx d’or dans la catégorie meilleur long métrage de fiction.

Ainsi, le festival a indiqué que la réalisatrice Meddour a pu représenter « le portrait de trois générations, trois femmes » tout en mettant la lumière sur « l’impressionnante performance » de l’actrice Lyna Khoudri, le cœur du long métrage. Les membres du jury ont également estimé que le film est » un regard intime et intense sur la vie de jeunes étudiantes libres et indépendantes, dans un pays au bord d’une redoutable guerre civile ».

À noter que cette récompense s’inscrit au palmarès des prix dont « Papicha » a été récompensé lors des césars en mars dernier, le Festival du film d’Angoulême dans lequel il a raflé les prix « Valois du public », « Valois du scénario », ainsi que « Valois de l’actrice » pour la talentueuse actrice Khoudri.

Pour rappel, le long métrage a été projeté, en mai 2019, au Festival de Cannes dans la catégorie « Un certain regard », et a également été sélectionné au Festival El-Gouna en Égypte et nominé aux oscars pour le meilleur film étranger, bien qu’il n’ait pas été retenu dans la short list.

