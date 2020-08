Tissemsilt : 226 hectares de forêts ravagés par les flammes

Depuis début juin dernier, plus de 226 hectares de forêts ont été ravagés par les flammes de 45 incendies enregistrés dans la wilaya de Tissemsilt.

La conservation locale des forêts a annoncé dimanche que les incendies ont détruit 138 ha d’arbres de pin d’Alep, 81 ha de maquis, 4.25 ha d’herbes, et 3 ha de végétations diverses. Les feux ont atteint les forêts de Dachra, Oued Arjam, Souk El-Had et Bousalah, dans la commune de Lardjam, Aïn Lalou et Safiayat, à Lazharia, ainsi que les espaces boisés de Béni Chaïb et Béni Lahcen.

Ainsi, depuis début juin dernier, jusqu’à ce jour, une « diminution significative » des superficies de forêts touchées par le feu a été constatée par rapport à la même période de l’année dernière, qui a déploré 43 incendies ayant détruit 1.212 ha de forêts. Selon la même source, cette baisse se traduit par l’efficacité du plan national de lutte contre les incendies de forêts, la mobilisation de ressources matérielles et humaines importantes de tous les intervenants, ainsi que par l’intervention d’associations locales et de citoyens volontaires.

À noter que huit camions-citernes et six véhicules utilitaires dédiés aus transports et aux patrouilles dans les zones forestières, ont été mobilisés cette année par la conservation des forêts, ainsi que 14 équipes mobiles et 947 cadres et agents d’intervention de la protection civile et des forêts.

Rédaction d’Algérie360.