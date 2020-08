Oran : Un lanceur d’alerte implore la protection des pouvoirs publics

Un agent des services de la commune de Hassi-Bounif a organisé un sit-in accompagné de sa petite famille, devant le siège de la Cour d’Oran afin d’attirer l’attention sur les menaces qui l’ont visé.

Selon plusieurs sources locales, l’agent des services de la commune de Hassi-Bounif B. Sid Ahmed, a observé un sit-in accompagné de son épouse et de ses enfants devant la Cour d’Oran. Se présentant comme un lanceur d’alerte, Sid Ahmed a espéré pouvoir attirer l’attention des autorités publiques concernant les menaces qui le visent depuis qu’il a dénoncé des pratiques qui lui paraissaient non réglementaires et douteuses dans le secteur des écoles primaires de la commune.

« Depuis, je me retrouve poursuivi en justice pour des motifs fallacieux et ma vie est en danger. J’ai reçu des menaces de mort de la part du maire et du secrétaire général de la commune. De lanceur d’alerte qui a dénoncé des situations de non-droit, je me suis retrouvé, depuis 2018, poursuivi en justice. J’en appelle au président de la République et au procureur général de la Cour d’Oran. Moi et ma famille sommes en danger, nous exigeons la protection des pouvoirs publics, c’est un véritable enfer que nous vivons. C’est un appel au secours que nous lançons », a déclaré B. Sid Ahmed au quotidien Le Courrier d’Algérie.

D’après ses proches, Sid Ahmed a reçu des insultes et des menaces de mort de la part d’un autre agent des services de la même commune qui occupe illégalement un logement de fonction dans une des écoles primaires de la localité. L’agent a été utilisé, d’après le « lanceur d’alerte », par le maire de la commune afin d’exercer des pressions sur lui.

B. Sid Ahmed a été reçu par le président de la Cour d’Oran et par le Procureur général, qui lui ont assuré du soutien des pouvoirs publics, et lui ont également promis de tout mettre en œuvre afin d’interrompre la situation dans laquelle il affirme vivre. Ils lui ont ainsi promis que des investigations seront opérées sur les faits qu’il avance.

Rédaction d’Algérie360.