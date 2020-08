Leïla Aslaoui estime qu’il ne faut pas traduire Bouteflika en justice

Plus d’un an après sa démission, l’ex-président Abdelaziz Bouteflika n’a pas été inquiété par la justice, qui s’est attaquée à quasiment tout son entourage, la question est revenue au-devant de la scène après les déclarations de l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal devant la justice le 1er mars 2020, de sa part la sénatrice Leïla Aslaoui Hamadi, lors de son passage, hier, à l’émission direct de l’actualité du Soir d’Algérie LSA a évoqué ce sujet estimant tout de même qu’il n’est pas nécessaire de convoquer Abdelaziz Bouteflika devant la justice.

L’ Ex-magistrate et l’ancienne ministre de la Solidarité nationale sous le président assassiné Mohamed Boudiaf a déclaré concernant la nécessité ou non de traduire le Président déchu Abdelaziz Bouteflika devant la justice, que ce n’est pas nécessaire si ce n’est pour lui donner l’occasion de « se victimiser », alors qu’il n’est même pas en mesure d’articuler, ayant perdu la parole depuis 2013 en plus de savoir s’il a toujours ses capacités mentales, Aslaoui estime qu’il ne doit pas être jugé : » c’est le meilleur service à faire à un dictateur. Il va venir sur un fauteuil roulant, il ne parle pas, on dirait le pauvre, on devrait au contraire se pencher sur l’histoire de sa famille, détester son pays, ce n’est pas normal », a-t-elle déclaré.

Outre Bouteflika, la sénatrice s’est attaquée aux anciens responsables du régime de Bouteflika actuellement emprisonnés, en les traitant de délinquants et comme dans le cas de l’ex-président Bouteflika, » C’était une mafia, pour moi, ce sont des délinquants, c’est fini les fonctions. Ils ne sont plus d’anciens ministres, ce sont des délinquants ! Ces gens-là ont ruiné le pays, ils n’ont aucune dignité, ça pleurniche ! », affirmant qu’il était temps de se mobiliser pour que la transparence aille jusqu’au bout.

Rédaction d’Algérie360