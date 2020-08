Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali, révélé, dimanche 16 aout, que deux grands constructeurs d’automobiles veulent investir en Algérie.

S’exprimant sur les ondes de la Chaîne 1 de la radio nationale, Ferhat Aït Ali a précisé que deux grands constructeurs, l’un d’Asie et l’autre d’Europe, ont manifesté leur intérêt à investir dans le domaine de l’industrie automobile en Algérie.

« D’autres constructeurs ne devraient pas tarder à se manifester », a ajouté le ministre, précisant que l’Algérie n’acceptera de collaborer que si les caractéristiques des projets proposés se plient aux conditions algériennes et que, par conséquent, elles sont adaptées à son économie».

« Le champ est ouvert à tous les investisseurs qui désirent se lancer dans la construction automobile en Algérie, «à condition qu’ils tiennent compte de certains critères établis», a-t-il encore ajouté.

Par ailleurs, Ferhat Aït Ali a fait savoir que le nouveau cahier des charges inhérent à la production automobile en Algérie définira une véritable industrie mécanique en Algérie.

Selon le ministre, le secteur de l’industrie exigera dorénavant des projets concrets, dans la mesure où les investisseurs et opérateurs devront aller vers l’édification d’une vraie industrie mécanique

D’un autre côté, le ministre a spécifié qu’en attendant d’assister enfin à l’essor de l’industrie automobile en Algérie, « nous n’avons d’autre choix que de laisser le champ libre à l’importation des véhicules ».

« Les nouveaux textes réglementaires et législatifs resteront inchangés car ils servent l’intérêt de l’économie nationale et non celui de parties spécifiques », a-t-il souligné.

