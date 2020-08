Coronavirus Algérie : Les raisons d’une constante diminution selon Dr Bekkat Berkani

Dr Mohamed Bekkat-Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus estime que les dernières statistiques démontrent nettement que le nombre des cas confirmés connaît une courbe descendante.

Cette tendance baissière du nombre de contaminations en Algérie a été constatée après l’Aïd El Adha, une période pourtant redoutée de la part des spécialistes. Plusieurs experts, rappelons-le, avaient prédit une hausse des contaminations juste après l’Aïd El Adha.

Dans une déclaration au quotidien El Moudjahid, Dr Bekkat Berkani, a rappelé que durant l’Aïd El Fitr, « nous avons constaté une hausse vertigineuse du nombre de cas confirmés et frôlé le pire ». En revanche, continue-t-il, « après la fête de l’Aïd El Adha le nombre a baissé et continue de baisser ». Et d’ajouter « Il n’y a pas photo entre les deux fêtes ».

Les raisons de cette baisse, selon lui, sont la prise de conscience des citoyens. « La population respecte plus les mesures de protection pour éviter toute contamination et les campagnes de sensibilisation commencent à donner leurs fruits », a-t-il déclaré.

Le président du Conseil national de l’ordre des médecins a également souligné que la baisse concerne également les cas admis en soins intensifs, ce qui indique que les personnes guéries sont de plus en plus nombreuses.

Cependant, il estime que même si « le nombre de cas est en constante diminution », mais « cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas prendre ses précautions, au contraire ». Il affirme, en effet, que « le virus est toujours présent et il faut que les gens ne se relâchent pas et continuent à prendre leurs précautions ».

Par ailleurs, et concernant les personnes qui ne s’adonnent pas aux mesures préventives en vigueur, le membre du Comité scientifique prévient qu’un « nouveau confinement peut être instauré ». Soulignant qu’une telle décision « est du ressort des hautes autorités de l’État ».

Rédaction d’Algerie360