CHU d’Oran : Décès du chef de service des urgences médico-chirurgicales

Le Pr Merouane Boukrissa, chef de service des urgences chirurgicales des UMC du CHU d’Oran est décédé aujourd’hui lundi 17 Aout.

L’administration de l’hôpital a rapporté la nouvelle de son décès sur sa page Facebook, sans mentionner la cause du décès.

De sa part, le directeur général du Centre hospitalier universitaire, le Dr Betouaf Hadj, et au nom de tous le personnel de l’hôpital a présenté les expressions les plus sincères de condoléances et de sympathie sincère à tous les membres de la famille du défunt.

Rédaction d’Algérie360