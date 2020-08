Air Algérie lance un appel d’offres pour la maintenance de ses avions

Un appel d’offres pour des opérations de maintenance, pour 32 avions de type Boeing, a été lancé par la compagnie aérienne nationale Air Algérie ce lundi.

Le porte-parole de la compagnie aérienne Air Algérie, Amine Andaloussi a expliqué, lors d’un entretien avec le quotidien « Liberté » ce lundi 17 août 2020, qu’il s’agissait d’un avis d’appel d’offres périodiques qui intervient tous les cinq ans. La majorité des avions de la compagnie sont cloués au sol depuis mi-mars dernier, et plus aucun vol intérieur ni liaison internationale ne sont assurés par Air Algérie en vue des restrictions.

Seuls quelques rares vols effectués dans le cadre des opérations de rapatriement sont opérés par Air Algérie. Selon les dernières donnés publiées par le gouvernement, une centaine de vols de rapatriement ont été recensés au total. Toutefois, les avions ont besoin de maintenance, d’où l’appel d’offre de la compagnie. « La compagnie nationale est très exigeante en termes de révision de ses aéronefs », a affirmé Amine Andaloussi.

En revanche, aucune décision n’a encore été prise concernant la réouverture des frontières et la reprise des vols internationaux et intérieurs. Ainsi, les aéroports restent fermés et n’accueillent que des vols de rapatriement. Pour l’heure, aucune date n’a été fixée pour la reprise des vols de la compagnie.

« Tout dépend de la décision des pouvoirs publics. Nous, on aimerait bien reprendre les vols, mais il y a des impératifs de santé publique. Une fois que les pouvoirs publics décideront du déconfinement, on mettra en pratique qu’ils auront décidé » a confié Bakhouche Alleche, le PDG de la compagnie aérienne nationale lors d’une conférence samedi 15 août dernier.

Rédaction d’Algérie360.