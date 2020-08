Visas France : VFS global dévoile la date de la reprise

Le centre de demande de visas pour la France sera ouvert pour les accueils général et premium à partir du 2 septembre prochain.

Dans un communiqué rendu public ce dimanche, le centre VFS Global a annoncé la réouverture du centre pour l’accueil général et prémium à compter du 2 septembre 2020. Les horaires d’ouverture mentionnées dans le communiqué sont : Dimanche et mercredi de 08h00 à 12h00 pour l’accueil général, et concernant l’accueil premium, dimanche et mercredi de 08h00 jusqu’à 15h30.

Concernant les personnes qui ont réservé un rendez-vous pendant le mis de septembre, le centre a stipulé qu’ils seront contactés prochainement afin de convenir d’une nouvelle date pour le rendez-vous. « Les demandeurs ayant déjà réservé un rendez-vous pendant le mois de septembre seront contactés prochainement par notre service clientèle afin de convenir d’une nouvelle data, à leur convenance », lit-on dans le même communiqué.

Ainsi, le même document a précisé que le service de retour de passeports demeurera ouvert tous les jours du dimanche au jeudi de 08h00 jusqu’à 12h30.

Rédaction d’Algérie360.