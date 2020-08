Vers la normalisation des relations entre le Maroc et l’Israël, selon le Washington Post

Le Maroc pourrait être un des prochains pays arabes à normaliser ses relations diplomatiques avec l’Israël, a rapporté le Washington Post, vendredi, citant des responsables américains.

Le média estime que le Maroc est un « candidat potentiel », en raison notamment des relations commerciales entre les deux pays et de la présence d’une communauté juive sur son territoire, malgré que l’Association marocaine de soutien à la lutte du peuple palestinien ayant d’ores et déjà pris position contre l’initiative des Emirats en renouvelant son soutien à la cause palestinienne.

En effet, selon la même source (Washington Post), le conseiller et gendre de Trump “n’a pas précisé quels seraient les prochains pays arabes qui seraient prêts à ouvrir une nouvelle page dans leurs relations avec l’Etat hébreu”. Ajoutant que les responsables du département d’État ont déclaré que les candidats probables incluaient Oman, Bahreïn et le Maroc.

Pour rappel, les Emirats Arabes Unis et Israël ont convenu le 13 août dernier de normaliser leurs relations dans le cadre d’un accord historique négocié par les États-Unis, en vertu duquel l’État hébreu a accepté de mettre fin à la poursuite de l’annexion de territoire palestinien.

Selon l’accord, les EAU et Israël établiront des relations diplomatiques et échangeront des ambassadeurs. L’accord fait des Émirats arabes unis le troisième pays arabophone à reconnaître officiellement Israël après l’Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994.

La normalisation a provoqué des réponses diverses dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. L’Égypte, Oman et Bahreïn ont publiquement exprimé leur soutien à l’accord entre les Émirats arabes unis et Israël.

Pendant ce temps, la Palestine, l’Iran et la Turquie ont critiqué l’accord, le rejetant comme une « trahison » à la cause palestinienne.

D’autres pays de la région, dont le Maroc, n’ont publié aucune déclaration officielle concernant l’accord « historique », tel que qualifié par les Émirats arabes unis et Israël.

Rédaction d’Algérie360