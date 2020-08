Rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger : La troisième opération se poursuit

Au total, plus de 700 ressortissants Algériens ont été rapatriés des États-Unis dans le cadre de la troisième opération de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger lancée début août.

En effet, plus de 700 Algériens ont regagné le territoire nationale grâce aux opérations de rapatriement des ressortissants Algériens bloqués à l’étranger en vue de la fermeture des frontières aériennes, terrestres, et maritimes, suite à la crise sanitaire actuelle liée à la propagation de la pandémie du Covid-19. Cette opération a été lancée au début de ce mois d’août, et compte plusieurs vols de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, opérés dans ce cadre.

Ainsi, selon les services de la wilaya d’Oran, un avion de la compagnie Air Algérie, en provenance de Washington D.C, a atterri, vendredi vers 9h du matin, à l’aéroport international d’Oran Ahmed-Benbella, rapatriant à son bord 255 citoyens Algériens qui étaient bloqués aux États-Unis depuis mi-mars dernier.

Les ressortissants Algériens rapatriés ont trouvé, à leur arrivée, des représentants des autorités locales civiles et sécuritaires, ayant tout mis à leur disposition afin de faciliter l’accomplissement des procédures administratives d’usage.

Une équipe médicale a par ailleurs été mobilisée pour les accompagner durant leur séjour dans les hôtels de la ville consacrés à leur accueil durant toute la période de leur confinement sanitaire obligatoire d’une durée de sept jours.

Pour rappel, un autre vol de la compagnie aérienne Air Algérie, opéré dans le cadre de ces opérations, en provenance d’Istanbul, en Turquie, s’est posé le 13 août dernier, à Oran, avec à son bord 306 ressortissants algériens.

