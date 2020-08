Le frère cadet de Donald Trump est mort

Robert Trump, frère cadet du président des Etats-Unis Donald Trump, est décédé samedi à New York à l’âge de 71 ans, a annoncé le président dans un communiqué.

En effet, dans un communiqué publié par la Maison Blanche le Président Trump a déclaré, « C’est avec le cœur lourd que j’annonce que mon merveilleux frère, Robert, est mort paisiblement cette nuit »

« Il n’était pas seulement mon frère, il était mon meilleur ami, il me manquera beaucoup mais nous nous reverrons. Son souvenir vivra toujours dans mon cœur. Robert, je t’aime. Repose en paix », a écrit le président.

La nature de la maladie de Robert Trump n’a pas été dévoilée, mais selon un article de New York Times, Robert a récemment souffert d’hémorragies cérébrales à la suite d’une chute et, ces dernières semaines, sa santé s’est détériorée au point qu’il ne pouvait plus parler au téléphone, il a été admis dans un hôpital new-yorkais, et des médias américains avaient rapporté qu’il était gravement malade.

Rédaction d’Algérie360