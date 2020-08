Coronavirus : plus de 21 millions de contamination dans le monde

Le bilan de l’épidémie du coronavirus dans le monde dépasse désormais les 21 millions de contaminations et 700 000 décès, selon les dernières statistiques de l’université de John Hopkins.

En effet, 771 400 personnes sont mortes dans le monde depuis l’apparition de la maladie en Chine fin décembre 2019, et 21,4 millions de personnes sont contaminées. Le virus est actif dans 210 pays à travers le monde et c’est les États-Unis qui viennent en tête avec 169 570 décès et 380 934 contaminations.

En revanche, le ministre Russe des affaires étrangères avait annoncé hier samedi la production du premier lot du vaccin contre le coronavirus Spoutnik V. Rappelant que le Président russe, Vladimir Poutine, avait annoncé, le 11 août dernier, l’enregistrement du premier vaccin anti-Covid-19 au monde.