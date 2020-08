ASL Airlines exclu l’Algérie de son programme de vols commerciaux

Les vols commerciaux avec l’Algérie opérés par la compagnie aérienne ASL Airlines ont été annulé jusqu’à mi-septembre.

Selon un communiqué rendu public sur son site internet, la compagnie aérienne française ASL Airlines a annoncé la suspension de ses vols commerciaux avec l’Algérie. Cette annulation sera maintenue jusqu’au 15 septembre prochain. ASL Airlines a également indiqué le maintien de ses dessertes spéciales au départ d’Algérie jusqu’au 31 août inclus.

Ainsi, la compagnie française continuera d’assurer des vols spéciaux au départ d’Alger, d’Annaba, et de Béjaïa, en destination de Paris et Lyon, jusqu’au 31 août inclus, dans le cadre des opérations de rapatriement des ressortissants français et étrangers bloqués en Algérie, en vue de la suspension des liaisons entre les pays à cause de la crise sanitaire actuelle, liée à la propagation de la pandémie du Coronavirus.

Toutefois, l’Algérie, toujours exclue de la liste verte de l’Union Européenne, maintien la fermeture des frontières depuis mi-mars dernier, et aucune date sur une éventuelle réouverture des frontières n’a été communiqué. Les autorités ont, par ailleurs, indiqué que cette décision de réouverture dépendra de l’évolution de la situation sanitaire et de la pandémie du Covid-19 dans le pays.

À noter que la compagnie aérienne a également exclu le Maroc de sa liste des pays bénéficiant de son programme de vols commerciaux jusqu’à la même date du 15 septembre.

Rédaction d’Algérie360.