Ambassadeur des USA : « les Algériens ont été généreux envers mon épouse et moi même »

Le Chef de l’état, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce dimanche 16 aout, l’ambassadeur des Etats Unis d’Amérique, John Desrocher, qui lui a rendu une visite d’adieu au terme de sa mission diplomatique en Algérie.

À l’issue de son audience avec le président de la république, M. Desrocher a fait savoir que lui et le président Tebboune avaient abordé les relations bilatérales et évoqué des questions qui touchent la région.

« J’ai eu l’occasion de rencontrer le président Tebboune. J’ai été très ravi de cette réunion, de cette audience et en même temps triste, parce que c’est une visite d’adieu, je dois quitter l’Algérie », a-t-il dit.

L’ambassadeur des Etats unis exprime sa gratitude aux algériens

« Il (peuple algérien, ndlr) a rendu mon séjour agréable ici, à tel point que je me sentais chez moi. Je voudrais exprimer à tous les Algériens mes meilleurs sentiments car je me suis toujours senti chez moi, ici. Ils (les Algériens) ont été généreux et hospitaliers envers mon épouse et moi-même », a-t-il déclaré

« J’aurais l’occasion de revenir ici pour visiter ce qui reste », a promis M.Desrocher.

Pour rappel, John Desrocher avait été nommé, en juin 2017, en tant qu’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Algérie en remplacement de Mme Johan Polaschik.

