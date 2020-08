Vaccin Covid-19 : La Russie annonce la date de la publication des recherches liées au vaccin 

Le Ministre russe de la Santé, Mikhaïl Mourachko, a annoncé hier que les données et les résultats cliniques du nouveau vaccin contre la Covid-19, Spoutnik V, seront publiées prochainement.

En effet, le Ministre Mikhaïl Mourachko a déclaré que les résultats des recherches liées au vaccin Spoutnik V seront peut-être publiés lundi prochain, à savoir le 17 août. Le Ministre russe de la Santé a jugé infondées les critiques étrangères à l’égard du vaccin russe.

« Nos collègues étrangers, qui ressentent sans doute une certaine concurrence, et voient des avantages concurrentiels du produit russe, essaient de formuler des opinions qui sont, à notre avis, absolument infondées », a-t-il expliqué.

« Pensez-y !, si certaines personnes ou certaines entreprises sont privées de plusieurs milliards de dollars à cause du vaccin russe, quel genre de réaction voulez-vous voir ? Il me semble que la réaction est tout à fait normale. Le vaccin a été enregistré conformément à toutes les lois législatives de la Fédération de Russie. Ces critiques visent des profits matériels. Il ne peut y avoir d’autre réaction. Il serait naïf d’attendre qu’un produit d’un concurrent reçoive des applaudissements », a déclaré le Directeur du Centre Scientifique d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa, Alexandre Grinzburg, jeudi dernier.

D’une autre part le vaccin russe, Spoutnik V, continue de susciter des réactions dans le monde, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a réagi prudemment à l’annonce de ce nouveau vaccin.

« Nous sommes en contact étroit avec les autorités sanitaires russes et des discussions sont en cours concernant une éventuelle pré-qualification par l’OMS du vaccin, mais encore une fois, la pré-qualification de tout vaccin comprend un examen et une évaluation rigoureuse de toutes les données de sécurité et d’efficacité requises », a déclaré le porte-parole de l’OMS, Tarik Jasarevic.

Tandis que le Président Américain, Donald Trump, a espéré que le nouveau vaccin russe soit efficace, tout en soulignant que son pays travaillait aussi pour développer son propre vaccin.

« Je n’en sais pas grand-chose. Espérons que cela fonctionnera. Ils ont renoncé à certains essais. Nous croyons que c’est très important de passer par toute la procédure », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Pour rappel, le Président russe, Vladimir Poutine, avait annoncé, le 11 août dernier, l’enregistrement du premier vaccin anti-Covid-19 au monde, le Spoutnik V. Ce dernier a été développé à la fois par le Centre d’épidémiologie et de microbiologie russe Gamaleïa et le Ministère de la Défense russe.

Rédaction d’Algérie 360.