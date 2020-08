Réouverture des mosquées après 6 mois de fermeture (Vidéo)

En effet, ce samedi 15 août, les mosquées ont ré-ouvert leurs portes pour accueillir les fidèles, après 6 mois de fermeture à cause de la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19).

Ce samedi les mosquées ont ré-ouvert leurs portes pour accueillir les fidèles, et ce dans le cadre de la décision du Premier Ministère, annoncée le samedi dernier, et qui autorise la réouverture des mosquées dont la capacité d’accueil est supérieure à 1000 fidèles.

Cette décision exclue la prière d’El Fejr et la prière d’El Jomoaa, ainsi, les fidèles sont autorisés à accomplir uniquement les prières d’El Dohr, d’El Asr, d’El Meghreb et d’El Ichaa au sein des mosquées.

Il est également obligatoire d’adopter et de respecter le protocole sanitaire exigé par les autorités, notamment le port obligatoire du masque même pendant la prière, le respect de l’éloignement physique, et le maintien de l’interdiction d’accès aux mosquées aux personnes atteintes de la Covid-19, aux personnes âgées et aux personnes souffrant de maladies chroniques.

