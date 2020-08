La valeur de l’euro augmente sur le marché parallèle 

La valeur de la monnaie européenne reprend son ascension face au dinar algérien sur le marché parallèle, pour atteindre un nouveau record jeudi dernier.

La valeur de l’euro a enregistré un nouveau record sur le marché parallèle, jeudi dernier, l’euro s’échange à 19600 dinars pour 100 euros.

En effet, pour la première fois depuis le début de la crise, la valeur de l’euro reprend son ascension sur le marché noir, les spécialistes renvoient cette hausse à la décision de déconfinement progressif et graduel, annoncée par le gouvernement le 8 août dernier, et prévoient d’autres augmentations dans les jours à venir sur le marché parallèle.

Pour rappel, le marché noir a énormément été affecté par la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19), particulièrement à cause de la suspension des voyages et le maintien de la fermetures des frontières. Le square Port-Saïd d’Alger a été déserté pendant plusieurs mois, et la valeur de l’euro est passée sous la barre des 190 dinars pour 1 euro.

La décision du déconfinement, qui rentre en vigueur à partir de ce samedi, concerne la réouverture graduelle et progressive des mosquées, des plages, des espaces de loisirs et de détente, des cafés, des restaurants et des hôtels. Cette décision renvoie de l’espoir sur le marché parallèle, dont les utilisateurs espèrent la réouverture prochaine des frontières.

Selon les sources du journal francophone Le Soir d’Algérie, la monnaie européenne connaîtra un rebond dépassant les 200 dinars pour 1 euro dans les jours à venir. Alors que les autres monnaies étrangères, moins demandées que l’euro, restent plus stables, le dollar américain s’échange à 174 dinars à l’achat et à 170 dinars à la vente, et le dinar tunisien à 60 dinars algériens.

Rédaction d’Algérie 360.