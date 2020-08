BAC et BEM 2020 : Le Ministère de l’Éducation annonce une nouvelle instruction 

Le Ministère de l’Éducation Nationale a annoncé ce samedi, 15 août, une nouvelle instruction concernant les candidats des examens du BAC et du BEM.

La nouvelle instruction du Ministère de l’Éducation porte sur la prise en charge pédagogique et psychologique des candidats, et ce avant et durant la période des examens.

Destinée à l’attention des enseignants et des conseillers de l’orientation scolaire et professionnelle, cette instruction oriente la révision et la préparation pédagogique et psychologique des élèves, et tend à les aider à surmonter les obstacles avant et pendant les épreuves et de réduire le stresse qui peut affecter leurs chances de réussite.

Ainsi, la nouvelle instruction du Ministère de l’Éducation prend la forme de trois cartes techniques. La première traite de la prise en charge pédagogique des élèves, et la façon dont ils doivent être accompagnés lors des révisions. D’ailleurs, il a été fortement rappelé de rassurer les candidats lors des examens, et de banaliser l’épreuve pour les aider à garder confiance et à surmonter la peur, le stresse et la dépression. Il a également été souligné d’aider les candidats à se concentrer lors de l’épreuve, et de les aider à se remémorer les informations au cas ou ils rencontrent un blocage ou un trou de mémoire, pour les rassurer et les aider à se détendre.

La deuxième carte technique traite de la prise en charge psychologique des candidats avant l’examen, son but est de renforcer la confiance des élèves pour les aider à surmonter les pressions psychologiques et la peur de l’examen, notamment en leur donnant des orientations liées à la manière d’aborder les sujets d’examens (le choix du sujet, la lecture des questions, la mise en place du plan de réponses, donner la priorité aux questions faciles, l’utilisation des brouillons, l’écriture lisible, la révision des copies …).

Cette instruction donne des conseils aux parents d’élèves, afin qu’ils fournissent un environnement favorable à leurs enfants pour minimiser au maximum le stresse, il est aussi recommandé de prêter attention aux problèmes dont souffrent les élèves afin de les solutionner.

Dans ce même contexte, les services concernés adoptent plusieurs modes d’intervention, notamment les rencontres (individuelles et collectives) ainsi que l’entrainement à la relaxation, les conversations et les discours intérieurs positifs et le bannissement des discours négatifs qui apportent le stresse et l’anxiété.

Concernant la troisième carte technique, elle est en relation avec la prise en charge psychologique des candidats pendant les épreuves, où il est recommandé de procéder à une rencontre instructive demi-dirigée (rencontre ou entretien rapide et efficace qui prend en compte le facteur temps), et d’utiliser la détente et le raisonnement positif (un ensemble de techniques qui permettent l’épanouissement, tel les conversations positives avec les candidats). À cela s’ajoute les différentes techniques respiratoires pour minimiser le stresse (la respiration lente).

Pour rappel, l’examen du BEM est prévu du lundi 7 jusqu’au mercredi 9 septembre prochain, tandis que celui du BAC est prévu du dimanche 13 au jeudi 17 septembre prochain.

Rédaction d’Algérie 360.