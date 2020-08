L’OPLA dévoile les horaires d’ouverture et de fermeture des espaces de loisirs et de détente

En effet, l’Office des Parcs, des Sports et des Loisirs d’Alger (OPLA) a dévoilé ce vendredi matin les horaires d’ouverture et de fermeture de ses espaces de loisirs, de détente et de divertissement.

Dans le cadre de la décision du Premier Ministère, relative à la réouverture des aires de détentes, des espaces de loisirs et de divertissement, annoncé samedi dernier, 8 août, l’OPLA a dévoilé ce vendredi, 14 août, les nouvelles horaires d’ouverture et de fermeture de ses différents sites.

Selon le communiqué de l’OPLA, publié sur Facebook, la promenade des Sablettes, la promenade de la prise d’eau d’El Harrache ainsi que la forêt de Ben Aknoun, seront ouverts à partir de demain, samedi 15 août, de 6h30 du matin jusqu’à 21h00 du soir.

« Dans le cadre de l’accompagnement préventif, l’OPLA annonce à ses visiteurs les nouvelles horaires d’ouverture et de fermeture de ses différents sites de 6h30 à 21h00 pour permettre aux citoyens de quitter les lieux dans le respect total des mesures sanitaires et d’éloignement physique et afin de gagner leurs domiciles avant le début du confinement de la wilaya d’Alger, fixé à 23h00 », indique le communiqué de l’OPLA.

Le même communiqué rappelle les citoyens de l’obligation du port du masque et du respect de l’éloignement physique, comme indiqué dans le protocole préventif mis en place par les autorités dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus en Algérie.

