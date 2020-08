L’écrivaine Naima El Bezaz se suicide 

Plusieurs médias ont rapporté cette tragique nouvelle, l’écrivaine Maroco-néerlandaise, Naima El Bezaz, s’est suicidée vendredi dernier, 7 août.

L’écrivaine Naima El Bezaz est née en 1974 à Meknès au Maroc, et a vécu depuis l’âge de 4 ans aux Pays-Bas. À 18 ans, la jeune Naima participe à un concours de poèmes et le remporte.

En 1995, elle entame sa carrière d’écrivaine et publie son premier livre « De weg naar het noorden », grâce auquel elle remporte le premier titre du prix Jenny Smelik-IBBY, son livre est classé dans le top 10 des livres les plus achetés au Pays-Bas.

En 2006, elle sort son livre « De verstotene », où elle incarne le personnage de Mina, une jeune fille avec une double culture, occidentale et orientale, qui peine à s’intégrer dans la société.

« J’ai choisi exprès une fille ayant deux cultures. C’est une métaphore de la société occidentale actuelle. Il s’agit ici d’un déracinement de la culture marocaine. Elle peut s’intégrer autant qu’elle veut à la société, les autres la verront toujours différente. Ton ADN d’étrangère restera toujours en toi, et les autres le remarquent via ta façon de parler, de réfléchir et de penser », a-t-elle expliqué.

L’écrivaine enchaîne avec ses ouvrages, traitant différents sujets tels la condition féminine, la sexualité, l’immigration, l’identité, la religion et la dépression. Naima El Bezaz se fait beaucoup critiquer par la diaspora marocaine au Pays-Bas, et reçoit même des menaces de mort et se fait insulter et agresser dans la rue.

Son dernier ouvrage, « Au service du diable », est apparu en 2013, l’écrivaine plonge dans une grave dépression et se fait interner dans un hôpital psychiatrique.

En mois de juillet dernier, Naima a fait son retour sur les réseaux sociaux, et à peine un mois après, l’écrivain marocain Abdelkader Benali a fait l’annonce de son suicide sur son Twitter.

En effet, Naima El Bezaz s’est défenestrée depuis le 6ᵉ étage de l’appartement de ses parents à Alphen-sur-le-Rhin, à l’âge de 46 ans, laissant derrière elle deux filles, comme rapporté par plusieurs médias.

