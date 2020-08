Explosions à Beyrouth : Cheb Khaled soutient le Liban avec son nouveau single

Le célèbre chanteur algérien Cheb Khaled a annoncé, ce vendredi 14 août, la sortie de son nouveau single « Elle s’appelle Beyrouth », avec Rodge en solidarité avec le Liban suite à la double explosion qui a soufflé la capitale Beyrouth.

En effet, Cheb Khaled a annoncé la sortie de son nouveau single « Elle s’appelle Beyrouth », avec les studios Rodge. Il a indiqué que cette chanson est dédiée à Beyrouth et au peuple libanais, après la double explosion dont elle a été victime.

Cheb Khaled a également souligné que les bénéfices de ce single seront versés à La Croix Rouge Libanaise.

La chanson a été écrite par le poète et parolier Ahmed Merzouk et composée par le musicien Mohamed Yahia. Cheb Khaled a lui-même écrit les paroles du couplet français de la chanson, et elle a été enregistrée dans un studio libanais.

Rédaction d’Algérie 360.