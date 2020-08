Accord entre les Émirats et Israël : La Turquie et l’Iran réagissent

La Turquie et l’Iran ont réagi à l’accord de normalisation des relations entre les Émirats Arabes Unis et Israël, et accusent les Émirats de « trahir la cause palestinienne ».

En effet, la Turquie a accusé les Émirats ce vendredi, et au lendemain de la signature de l’accord de normalisation des relations entre les Émirats Arabes Unis et Israël, de « trahir la cause palestinienne ».

« Les Émirats arabes unis s’efforcent de présenter cela comme une sorte de sacrifice pour la Palestine, alors qu’ils trahissent la cause palestinienne pour servir leurs petits intérêts. L’Histoire et la conscience des peuples de la région n’oublieront pas cette hypocrisie et ne la pardonneront jamais », a déclaré le Ministre turc des Affaires Étrangères, Mevlut Cavusoglu.

Le Chef de l’État Turc, Recep Tayyip Erdogan, a souvent reproché aux pays arabes le fait de ne pas adopter une attitude suffisamment ferme à l’égard d’Israël. Aujourd’hui, il a annoncé qu’Ankara allait étudier l’éventualité de retirer son ambassade siégé à Abu Dhabi en réponse à l’accord signé entre les Émirats et Israël.

L’Iran a partagé la position de la Turquie, et a jugé cet accord comme une « stupidité stratégique ».

« Cet accord annoncé la veille est une stupidité stratégique d’Abou Dhabi et de Tel-Aviv qui renforcera sans aucun doute l’axe de résistance dans la région. Le peuple opprimé de Palestine et toutes les nations libres du monde ne pardonneront jamais la normalisation des relations avec l’occupant et le régime criminel d’Israël et la complicité des crimes du régime », a indiqué le Ministère Iranien ce vendredi dans un communiqué.

De leur côté, les Émirats avancent, que grâce à cet accord, Israël a accepté de « mettre fin à la poursuite de l’annexion des territoires palestiniens ».

Pour rappel, cet accord de paix a été signé sous l’égide des États-Unis. Il devra permettre aux deux pays de normaliser leurs relations sur l’investissement, le tourisme, les liaisons aériennes directes, la sécurité, les télécommunications et d’autres sujets.

Rédaction d’Algérie 360.