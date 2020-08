Visas long séjour : Un groupe Facebook pour dénoncer le processus de délivrance des visas

Plusieurs dizaines de conjoints d’Algériens résidents en France ont dénoncé une différence de traitement et une « l’injustice » concernant la délivrance de visas long séjour et les regroupements familiaux.

Selon le site spécialisé « Visa Algérie », les candidats ayant pu déposer leurs demandes de visas long séjour suite à la réouverture des centres VFS Global et TLScontact et la reprise des traitements des demandes fin juin dernier, n’ont eu aucune confirmation ni nouvelles de la part des Consulats de France. Pourtant, les Consulats délivrent des visas d’installation pour les conjoints de Français et de citoyens européens.

Ainsi, à travers un groupe Facebook, ont dénoncé la différence de traitement. « On est bloqués car le consulat ne délivre plus les visas de regroupement familial par contre ils délivrent les visas aux conjoints français avec une simple démarche de livret de famille et l’acte de mariage transcrit. C’est injuste et ce n’est pas équitable de faire une telle différence entre les ressortissants étrangers conjoint d’un Français et conjoint d’un résidant », a attesté une candidate au regroupement familial sur le même groupe Facebook.

Pour toute réponse, le Consulat de France à Alger, interrogé par le site spécialisé, a justifié que la frontière Schengen est toujours fermée jusqu’à nouvel ordre. De ce fait, seules quelques catégories sont autorisées à entrer en France. Les conjoints d’Algériens résidents en France ne figurent malheureusement pas parmi ces catégories.

Rédaction d’Algérie360.